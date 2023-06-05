Популярний український співак Артем Пивоваров і його команда потрапили в неприємну ситуацію в Швейцарії.

На своїй сторінці в Instagram Артем Пивоваров розмістив термінове відеозвернення до шанувальників, у якому повідомив, що місцева влада Цюриху та концертний майданчик скасували виступ українського артиста за день до його проведення.

Артема Пивоварова звинуватили у зв'язках з групами, які підтримують ультраправу ідеологію. При цьому в своїх звинуваченнях вони посилалися на фото та відео, на яких артист допомагає українським військовим. Напередодні з подібної причини в Швейцарії скасували також концерт Олега Скрипки.

"Війна в Україні триває. Артем Пивоваров підтримує воїнів, які захищають Батьківщину та народ, борються за незалежність. Будучи свідком постійних обстрілів своєї країни, артист присвячує себе популяризації української культури та проведенню благодійних концертів, щоб наближати перемогу України, яка щодня страждає від російського терору. Це неможливо назвати підтримкою ультраправої ідеології, коли ти є її противником. Інакше можна називати радикалами всіх, хто зараз захищає нашу країну (від президента до волонтера)", — сказано в заяві команди співака.

На думку Артема Пивоварова, вказана причина, швидше за все, є наслідком спроб проросійськи налаштованих осіб перешкодити українському артисту провести благодійний концерт.

Артема Пивоварова підтримала ведуча Маша Єфросиніна.

"Що не день, то новий пі...ць. Такого я щось ще не бачила - щоб місцеві влади у Європі йшли на поводу у проросійської св*лоти, та відміняли концерти українських артистів, називаючи їх нацистами!", — обурилася Єфросиніна в сторіс.

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