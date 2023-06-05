Популярный украинский певец Артём Пивоваров и его команда попали в неприятную ситуацию в Швейцарии.

На своей странице в Instagram Артем Пивоваров разместил срочное видеообращение к поклонникам, в котором сообщил, что местные власти Цюриха и концертная площадка отменили выступление украинского артиста за день до его проведения.

Артема Пивоварова обвинили в связях с группами, поддерживающими ультраправую идеологию. При этом в своих обвинениях они ссылались на фото и видео, где артист помогает украинским военным. Накануне по подобной причине в Швейцарии отменили также концерт Олега Скрипки.

"Война в Украине продолжается. Артем Пивоваров поддерживает воинов, которые защищают Родину и народ, борются за независимость. Будучи свидетелем постоянных обстрелов своей страны, артист посвящает себя популяризации украинской культуры и проведению благотворительных концертов, чтобы приближать победу Украины, которая ежедневно страдает от росийского террора. Это невозможно назвать поддержкой ультраправой идеологии, когда ты являешься ее противником. Иначе можно называть радикалами всех, кто сейчас защищает нашу страну (от президента до волонтера)", — сказано в заявлении команды певца.

По мнению Артема Пивоварова, указанная причина, скорее всего, является следствием попыток пророссийски настроенных лиц помешать украинскому артисту провести благотворительный концерт.

Артема Пивоварова поддержала ведущая Маша Ефросинина.

"Что не день, то новый пи...ц. Такого я что-то еще не видела - чтобы местные власти в Европе шли на поводу у пророссийской сво***и, и отменяли концерты украинских артистов, называя их нацистами!", - возмутилась Ефросинина в сторис.

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Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

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