Відомі артисти були вражені жахливою новиною після нічних обстрілів, артисти звернулися до всіх у мережі.

У ніч проти 6 червня 2023 року Каховська гідроелектростанція стала об'єктом вибуху, заподіяного російськими окупантами. Українські знаменитості були вражені цією жахливою катастрофою та висловили своє обурення на сторінках соціальних мереж.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Леся Нікітюк, Григорій Решетник, Тіна Кароль, Андре Тан, Ганна Саліванчук, Ектор Хіменес-Браво, Маша Єфросиніна та інші відомі особи закликали до відповіді за всі військові злочини, скоєні агресором.

Леся Нікітюк, відома телеведуча, вирішила поділитися своїми думками про цю подію у своєму обліковому записі в соціальній мережі. Вона згадала час, коли кілька років тому знімала одну із серій своєї програми "ЛеМаршрутка" у Новій Каховці.

У своєму повідомленні Нікітюк написала: "І знову побажаю всім на болотах горіти в пекельному вогні. Людські життя, будинки, реліктові рослини та тварини, яких зберігали в Херсонських плавнях – все це не має значення для руні. Все, що вміє росія, знищувати, ґвалтувати, вбивати".

Маша Єфросиніна та Ганна Саліванчук висловили свою зневагу до злочинів, скоєних російськими окупантами, та виступили за покарання за їхні діяння.

До них приєдналися колеги, Тіна Кароль вказала контакти для екстреної допомоги всім нужденним громадянам.

«Щоб ви всі горіли у пеклі! Країна – гній! – різко висловилася Ганна Саліванчук також.

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