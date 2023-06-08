Акторка, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про жалюгідну реакцію світу на трагедію в Україні.

На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина емоційно прокоментувала жахливі наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Вся трагедія, що триває в Україні вже другий рік, стає ще більшою трагедією, коли розумієш, що всі ці організації, які стільки років створювали у свідомості людей захист, безпеку та справедливість, виявилися далекими від цих ідеалів. Виходить, що в цьому світі можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і нічого за це не отримувати?", — обурюється "Холостячка" Мішина.

Ксенія Мішина також відзначила жалюгідну реакцію світових організацій на цю трагедію.

"В ООН «нема достовірних даних». Тобто організація, на яку орієнтується весь світ, щорічно виділяються мільярди з метою, що в критичний момент вона зможе ефективно розв'язати кризу - виявляється неспроможною. Червоний хрест - не розуміє як допомагати людям , які кричать з дахів затоплених будинків.

Паралельні реальності існують. Тут і зараз. І поки українці один для одного виповнюють справжні функції цих організацій, на іншому боці реальності відзначають дні російської мови, переключаються на обговорення смогу в Нью-Йорку та досі заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається", — наголосила Ксенія Мішина.

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