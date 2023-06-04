Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила привернути увагу до схудлої фігури, але збентежила однією деталлю на відпочинку. Як відомо, артистка кілька місяців тому розповіла, як скинула понад 10 кг і тепер важить лише 45 кг.

Тоді одкровення Мишина розкритикували в мережі, адже після цього Мішина робить акценти тільки на фігурі і всіляко показує, як вона помітно перетворилася після всіх старань у спортзалі.

На цей раз Мішина на відпочинку в купальнику показала, як дозволяє собі веселитися. Однак багато хто помітив одну незграбну деталь - помітно збільшені ноги Мішиної, що на їхню думку, виглядало дещо неприродно:

«Знаючи, скільки праці, сил і терпінь, вкладено в це тіло дуже класно!; Мишину подовжили вщент; Зараз недоречно виставляти такі знімки; Пельмень виліз 😂; У когось війна, а комусь все забись; Ноги навіщо так подовжили?);

Красуня, що тут скажеш 🫠; Фантастичні ніжки!!🤩; а на мене, так перестаралися з ногами, не реалістично виглядає вже» - пишуть на адресу Мишиної під постом.

Ще нещодавно Мішина зізналася, що бути матір'ю з самого початку було непросто, адже тоді вона була молода і сама планувала ростити сина.

Артистка налагодила довірчі відносини з дитиною та постійно займається її розвитком.

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