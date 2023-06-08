Актриса, победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о жалкой реакции мира на трагедию в Украине.

На своей странице в Instagram Ксения Мишина эмоционально прокомментировала ужасающие последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Вся трагедия, продолжающаяся в Украине уже второй год, становится еще большей трагедией, когда понимаешь, что все эти организации, столько лет создававшие в сознании людей защиту, безопасность и справедливость, оказались далеки от этих идеалов. Выходит, что в этом мире можно отбирать чужие земли, приходить войной на соседние государства, убивать людей, стирать с лица земли города, топить, выжигать, бомбить на глазах у всего мира и ничего за это не получать?", - возмущается "Холостячка" Мишина.

Ксения Мишина также отметила жалкую реакцию мировых организаций на эту трагедию.

"В ООН "нет достоверных данных". То есть организация, на которую ориентируется весь мир, ежегодно выделяются миллиарды с целью, что в критический момент она сможет эффективно разрешить кризис - оказывается несостоятельной. Красный крест - не понимает как помогать кричащим людям с крыш затопленных домов.

Параллельные действительности есть. Здесь и сейчас. И пока украинцы друг для друга выполняют настоящие функции этих организаций, на другой стороне реальности отмечают дни русского языка, переключаются на обсуждение смога в Нью-Йорке и до сих пор успокаивают себя неоднозначностью происходящего", - подчеркнула Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.