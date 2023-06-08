Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився кадрами із Херсонщини. Зірка вирішила згадати, як туди їздив ще до війни, коментуючи вибух Каховської ГЕС у своєму Інстаграмі.

"Я два дні був у розпачі. Знов лють, жах і офігування. Це ми виклали 9 грудня 21-го року. Я пам'ятаю, як був вражений цим бізнесом, людьми, з якими я познайомився. Тому в перші хвилини трагедії почав донатити, потім з Олексієм Дурнєвим ми закинули на 59 бригаду ще 100 тисяч (яка зараз на сході б'ється з ворогом) на гуму і різні штуки, про які не можна говорити", - підписав кадри екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.

"Я вражений кожним українцем, які об'єдналися за частки секунд і одразу роблять все, щоб допомогти. І вкотре здивований реакцією світу. Як сказав Назар "Твоє горе – тільки твоє горе". Це моє горе, це наше. Продовжуємо робити все що можемо", - продовжив екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.

Варто зазначити, що екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес - відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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