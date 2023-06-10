Український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Серга, який з початку війни пішов захищати Україну, висловився про Лободу.

Як пише Politeka.net , Коля Серга активно виступає для військовослужбовців, піднімає їхній бойовий дух і займається волонтерством.

Цього разу український музикант, який сам є учасником Збройних Сил України та захищає країну на передовій із самого початку повномасштабного вторгнення, заявив про свої наміри "перевиховати" популярну співачку Світлану Лободу.

Під час своєї появи на шоу Жені Яновича Серга заявив, що задумав "прийняти на перевиховання" Лободу в гумористичній манері.

«Нещодавно ми обговорювали ідею взяти Лободу на перевиховання. Поки що це лише ідея здалеку. Ми надали їй можливість виступити перед хлопцями на передовій», - сказав артист.

Серга поділився, що разом із колегами з "Культурного десанту" займається морально-психологічною підтримкою української армії вздовж усієї лінії фронту.

Серга зізнається, що дуже мало діячів культури в Україні згодні вирушити на передову та виступити для захисників у гарячих точках. На його думку, якби Лобода поїхала на фронт і виступила перед українськими воїнами, то їхнє ставлення до неї змінилося б.

«Зрозуміло, наскільки щирі її наміри. Якщо вона просто хоче відмити свою медійну репутацію, вона швидко здасться. Але якщо в ній щось справді змінилося, вона зможе подолати труднощі» - поділився Серга.

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