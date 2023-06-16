Чергова диверсія сталася на Луганщині, пише Politeka.net.

Про відчайдушний крок патріотів розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Луганські партизані в дії!

У ніч з 15 на 16 червня на трасі Т1302 сполученням Старобільськ-Новопсков в окупантів сталась диверсія. Розкидані партизанами шипи нанесли шкоду транспортним засобам орків, які переміщувались дорогою у нічний час (підтверджено заміни коліс на ЗІЛ, УРАЛ та двох тралах-тягачах). Це не дрібниці - це справи, які гальмують рашистів», - зазначив Гайдай.

Гайдай також опублікував кадри з місця диверсії. Як можна побачити, окупанти налетіли на саморобні шипи.

Додамо, на Луганщині збільшилась кількість наземних атак та ракетних обстрілів з боку росіян.

Влада вмовляє людей евакуюватися зі звільнених населених пунктів – залишатися там небезпечно.

Тим часом стало відомо, що у Київській області внаслідок нової ракетної атаки, яка відбулась вдень 16 червня, пострадали діти.

Уламки збитих російських ракет пошкодили понад 30 будинків. Поранення отримали двоє дітей та бабуся – її відкинуло ударною хвилею.

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