У мережі показали, як змінювалися образи Джамали з часів кримського дитинства та через 20 років на сцені.

Популярна українська співачка Джамала, справжнє ім'я якої Сусана Джамаладінова, завжди славилася відмінним почуттям стилю, при цьому співачка не проти поекспериментувати з образами та зовнішністю. Про це пише ТСН.

Творчий шлях Джамала розпочала близько 20 років тому. Вона народила у Криму у родині музикантів. Мама артистки – піаністка, а батько – хоровий диригент, тож майбутній зірці української сцени з дитинства прищеплювався відмінний музичний смак.

З 2001 по 2007 рік зірка була учасницею жіночого вокального акапельного джазового квінтету Beauty Band, і віддавала перевагу скромнішим образам. У 2009 році образ артистки став більш зухвалим та епатажним.

2016 року Джамала представляла Україну на 61-му пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "1944". Тоді артистка принесла Україні перемогу на конкурсі. У цей період Джа ставала дедалі популярнішою.

Зірка завжди виглядала привабливо і елегантно, вона віддає перевагу брючним костюмам, часто її вбрання мають кримськотатарські мотиви та елементи. Як зізналася сама Джамала, вона любить комфортне сценічне вбрання, щоб не переживати під час виступів про те, що засвітить щось зайве. Якщо ж артистка вибирає сукні, то зазвичай це довге елегантне вбрання.

З кольором волосся артиста рідко експериментує, натуральний відтінок чудово підходить співачці. Іноді Джамала змінює довжину і відрізає чубчик. Втім, у 2017 році Джамала зробила трендове омбре із затемненим корінням. На зйомках восьмого сезону "Голосу країни" Джа з'явилася із натуральним відтінком.

Зараз Джамала – одна із найвідоміших артисток України. Її сопрано зачарувало тисячі слухачів. За час кар'єри зірка записала понад 30 пісень та випустила понад 20 кліпів. Шанувальники звикли бачити Джа чуттєвою, загадковою та жіночною.

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