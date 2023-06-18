Леся Нікітюк поділилася фотографією зі зйомок "Хто зверху?", які довелося перервати.

Телеведуча Леся Нікітюк показала фото зі зйомок "Хто зверху". Зірка поділилася знімком у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"На фото ми в укритті… під час зйомок легендарного шоу «Хто Згори». 12-й сезон. Під звуки сирен та вибухів. Що написати? Новий канал, тому що ми любимо свою роботу. Тому що наша робота – дарувати людям позитив! Дякую всім, хто щодня доводить, що українці є, були і будуть згори", - написала Леся Нікітюк у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією Лесі Нікітюк:

"Щиро вдячна всій команді ХЗ за Вашу роботу, це моє улюблене шоу. PS Те, що ХЗ дивиться лише молодь – брехня, мені 49",

"Кожен робить, що може і на своєму місці!",

"Дякую за позитив, чекаємо нових випусків",

"Мені 60 дивлюся і чекаю завжди! І дуже хочу потрапити до групи підтримки до дівчат".

Варто зазначити, що Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка також веде шоу "Хто зверху?". У новому сезоні у зірки новий партнер на проекті, яким став Богдан Шелудяк, зірка "Київ вдень і вночі", "Любов та блогери".

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