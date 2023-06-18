Доктор Євген Комаровський розповів, що треба зробити з гайморитом, поділившись порадою.

Доктор Євген Комаровський розповів, що треба робити із гайморитом. Експерт поділився новим відео у своєму Інстаграмі, де активно дає поради зі здоров'я.

"Про гайморит", - написав доктор Комаровський.

«Що ви повинні зрозуміти, коли чуєте слово гайморит? і алерген, і вірус, і бактерії, всі можуть викликати гайморит.Ну якщо у вас алергічний гайморит - треба усувати алерген.Якщо вірусний гайморит - лікувати звичайну ГРВІ і нежить пройде, і гайморит пройде. серйозніше", - розповів доктор Комаровський.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі доктору Комаровському:

"Куди то не туди потрапив, це можна про всі міста та лор відділення разом узяті! Гайморит став проблемою тому що лікують поголовно невірно, тільки почали з'являтися фахівці, видно як дитячі так і дорослі мають вже сучасний досвід і довести. медичний підхід",

"А я не розуміла, що гайморит, хворіли зуби... Думала продуло... Коли знімок зробили, вже субтотальне заповнення було пазух, і рекомендували прокол, бо в мене взагалі нічого не виходило з носа, тільки голова боліла й зуби". .",

"Я в шоці, рази 4 гайморит із приколами. Антибіотик не допомагає взагалі, де мені шукати лікарів у нас, які не роблять проколи".

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