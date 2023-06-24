Події останньої доби, зокрема військовий заколот Пригожина, похитнув путінський режим, у Москві відбувається хаос, адже колона "вагнерівців" ще не почала нічого робити в самій столиці. У Путіна є лише один варіант – оголосити війну Пригожину, проте тут є нюанс – воювати з ним нема кому.

Про це в ефірі Politeka Online розповів екс-депутат Держдуми Росії, російський опозиціонер Геннадій Гудков.

За його словами, за Пригожіним завжди стояв Путін, він отримував від диктатора преференції та був довіреною особою. Однак тепер усе змінилося. І якщо ще на початку цього "вагнерівського" руху Путін міг спробувати домовитися з Пригожиним, то тепер уже пізно, і зупинити цей рух не так просто. Тому Путін має один варіант – оголосити війну Пригожину. Однак, тут є нюанс – воювати з ним нема кому.

"Немає жодної інформації, Кремль у розгубленості. Вони перебувають у стані розгубленості, шоку і не знають, що робити. Що вони, зараз армію зніматимуть, щоб придушити заколот Пригожина? Скільки треба зняти, 100 тисяч з фронту, щоб придушити 25 чи там 30 000. Питання чисел: Гаразд, ось у Пригожина нехай 20 000, але відчайдушних хлопців, де кожен здатний боротися за 3. Значить потрібно там 100 000. А де ви візьмете? знімати, з фронту? Там ЗСУ чекають не дочекаються", - каже Гудков.

За його словами, у Путіна зараз нема кого кинути на придушення бунту Пригожина. Тому у Кремлі зараз панує повна розгубленість і фізично немає жодної інсайдерської інформації, її просто не існує.

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