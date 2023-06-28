Якщо банк не захоче обслуговувати клієнта, вони можуть списати гроші на погашення заборгованості за кредитами без його згоди.

З 5 червня 2023 року кожен банк в Україні зобов'язаний надавати звіти про платежі фізичних осіб незалежно від суми переказу. ПриватБанк нещодавно повідомив, що якщо рахунок клієнта буде закрито примусово, вони списуватимуть заборгованості за кредитами. Українці отримали такі повідомлення електронною поштою та у додатку Приват 24.

Державний банк вніс зміни до умов надання банківських послуг, включаючи розділ "Розірвання договору та закриття рахунків" з червня 2023 року. Повідомлення було отримано українцями, які мають рахунки в ПриватБанку.

Якщо банк не захоче обслуговувати клієнта, вони можуть списати гроші на погашення заборгованості за кредитами без його згоди. Якщо клієнт не має заборгованостей, кошти, що залишилися, будуть переведені на його рахунок в іншому банку.

Банк може закрити рахунки, якщо клієнт надав невірні дані при відкритті рахунку або його транзакції видаються підозрілими.

Причиною таких дій банку є те, що з 5 червня 2023 року Національний банк України вимагає від усіх банків надавати звіти про всі платежі українців.

Щопонеділка до 16:00 банки повинні надавати НБУ інформацію про:

Переклади між картами фізичних осіб.

Зняття готівки та поповнення карткового рахунку в банкоматах та касах банку.

Інтернет-платежі

Також повідомлялося, що клієнтка "ПриватБанк" поскаржилася, що банк незаконно почав дзвонити по телефону її неповнолітньому синові. Відгук з'явився на сайті Мінфіну.

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Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку почали масово блокувати рахунки, названо причину.

Також повідомлялося, що Приватбанк запустив нову важливу послугу – як українцям отримати додаткові кошти.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про підлих схем аферистів.