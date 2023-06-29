Пародист Юрій Великий вирішив розповісти у ранковому шоу, який його улюблений персонаж, кого він пародує. В ефірі 1+1 зірка зізнався, що у зв'язку з останніми подіями його забавив пропагандист Стрєлков. Він чудово почав критикувати російську владу через збройний заколот Пригожина, який мало не увінчався успіхом.

"Ну от і все. А я попереджав. Я звичайно знав, що у військово-політичному керівництві Росії люблять, як кажуть, ганяти лисого. Але щоб на такі відстані? Щоб аж від Воронежа, від Ростова, вибачте, до Воронежа і від Воронежа до Московської області і назад. Ну, вибачте, це потрібно бути фанатом цього процесу. Одним словом, як то кажуть, вагнера дали задню, але я знаю, що це у них у порядку речей", - пожартував Юрій Великий, пародуючи російського пропагандиста і головного сміття. Росії, а також військового злочинця Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Варто зазначити, Юрій Великий із "Квартал 95" - відомий український гуморист. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення почав активно робити пародії на росіян.

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