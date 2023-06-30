Співачка Віра Брежнєва показала, як підтримує Україну, вийшовши на сцену із прапором. Відео зірка опублікувала у Тікток, але нарвалася на критику від українців. Зірка на кадрах заспівала свій хіт "Кохання врятує світ" російською мовою.
"Кохання врятує світ", - написала Віра Брежнєва під кадрами.
"А зараз я я просто в шоці",
"Ти вже підтримуєш Україну? або я щось упустила?",
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Переговори про закінчення війни: українцям розповіли, коли відбудеться "саміт миру", і що він дасть
"Чекають, як манну небесну": путінські пропагандисти хочуть прориву ЗСУ на фронті, названо несподівану причину
ЗСУ розгромили роту росіян, ті, що вижили записали панічне відео: "Після всього, що ми побачили..."
Масштабна евакуація: жителям яких громад і районів треба бути готовими терміново залишити будинки
"У чому вона молодець і найкраща???",
"Люди, гей, взяла прапор і вже вся патріотка, жодного відео на підтримку України, жодної підтримки для військових і ви її хвалите, це низько...",
"а раніше вона теж з нашим прапором була чи вона мовчала?",
"До неї більше поваги, ніж до Кам'янської, Винника, Ями та інших українців".
Варто зазначити, Віра Брежнєва – відома співачка з України, яка до 24 лютого 2022 року жила та будувала кар'єру в Росії. Відразу після повномасштабного вторгнення зірка виїхала з Росії та підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка при цьому вирушила до Польщі, де допомагала українським біженцям. А на момент початку входу окупантів до України та спроби захоплення столиці, там знаходилися чоловік та дочка Віри Брежнєвої.
Останні новини України:
Нагадаємо, у Брежнєвої скасовуються виступи по Європі, стали відомі подробиці
А ще Politeka писала, що дочка Брежнєва у чорному бікіні захопила виглядом постаті.
Також Politeka повідомляла, що Віра Брежнєва розповіла, як вона заспокоюється у цей тяжкий час.