Відео із цим епізодом було опубліковано на сторінці співака після того, як він отримав дуже теплий прийом від глядачів.

Українського співака MELOVINа стали звинувачувати у радикалізмі після того, як він виконав два рядки українською мовою під час виступу на фестивалі CBS Munich у Мюнхені. Цей фестиваль є однією з найстаріших та найбільших подій і в рамках Мюнхенського Прайду. MELOVIN був запрошений як хедлайнер цього заходу.

За словами команди співака, це рішення заспівати два рядки з гімну української повстанської армії було прийнято спонтанно і було викликане його відвідуванням могили Степана Бандери, лідера українських повстанців, похованого в Мюнхені. Присутність українських прапорів та атмосфера протесту та свободи на заході зробили приспів особливо емоційним для публіки.

Відео із цим епізодом було опубліковано на сторінці співака після того, як він отримав дуже теплий прийом від глядачів. Однак невдовзі російські блогери, проросійські політики та різні паблики російських пропагандистів напали на артиста зі звинуваченнями та масово почали поширювати цю інформацію. Потім ці формулювання потрапили до європейських ЗМІ.

При цьому деякі німецькі ЗМІ заявили, що співак свідомо обрав цю пісню з огляду на його попереднє відвідування могили Бандери та зв'язки з українським націоналістичним рухом не обійшлося без звинувачень у бік артиста, який хотів підтримати українців.

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