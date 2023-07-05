Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський показав, як влаштував удома концерт із дітьми. Зірка опублікував кадри у своєму ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Скільки разів переглянули відео?", - запитав переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голосу країни" Сергію Лазановському:

"Малий це розрив. 10 разів переглянула",

"Душевна пісня. Завжди прослуховую кілька разів",

"Чудовий концерт, а малюки - маленькі зірочки",

"Ох, стережись, конкурент на п'яти настає) маленький отой))".

Варто зазначити, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський - відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка почала активно підтримувати ЗСУ, збираючи гроші прямо на вуличних концертах. Не забуває Сергій Лазановський і про Інстаграм, де нещодавно презентував нову пісню.

"Рідні мої, вже о 10:00 на моєму YouTube каналі така довгоочікувана прем'єра", - написав співак.

Останні новини України:

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський звернувся до українців з Ізраїлю.

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський приголомшив кадрами з Європи.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський чесно розповів про своє здоров'я



