Відома співачка Оля Полякова похизувалась урожаєм, який дозріває у неї на городі.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни повністю українізувала свою творчість і вже активно виступає з новою україномовною концертною програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Оля Полякова похизувалась шанувальникам кадрами зі свого городу.

Схоже, Оля Полякова повернулася до улюбленої справи і встигає не лише танцювати на сцені, а й займатися городом. Зірка опублікувала кадри, на яких похвалилася врожаєм.

Так, на грядках можна побачити капусту, моркву та зелену цибулю, а в теплицях вже інші види рослин. Схоже, Оля Полякова дуже любить зелень – у неї росте базилік та розмарин, а трохи далі у теплиці встигають помідори та огірки.

Судячи з відео в сторіс, Оля Полякова найбільше пишається саме помідорами та огірками. А на одній зі сторіс показала "салат", який їсть прямо на грядках – яблуко та помідор. Причому помідор зелений - це особливий сорт, який називається "ківі".

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