Про зміну тенденції розповів боєць батальйону «Свобода» бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» Михайло Іваночко, пише Politeka.net.

За його словами, місцеві жителі починають довіряти українським захисникам і вірять в Україну. Іваночко навів невеличкий приклад, який він оцінює дуже позитивно.

Так, кілька тижнів назад магазин, який продовжував працювати, закрився. Таке рішення власник прийняв через постійні обстріли.

«Буквально кілька днів назад магазин відкрився, питаю у власника, що сталося, а він каже: «Ми бачимо, що Україна перемагає. Починаємо вірити». Це не може не тішити, це надихає. Раніше місцеві жителі ставилися до нас дуже холодно, зараз вже йде інша тенденція. Це надихає і ми впевнено йдемо до своєї мети», - зазначив Іваночко в ефірі "Еспресо".

Також боєць розповів, що під Бахмутом постійно йде «обілечування» окупантів на «концерт Кобзона».

«Це переважно регулярна армія, також дуже багато є так званих представників «ЛНР» і «ДНР», також є «Шторм Z» і з’являються «ахматівці», - розповів Іваночко додавши, що кожен з них, напевно, любить пісні Кобзона.

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