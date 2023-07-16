Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський поділився відео, згадавши своє дитинство. Кадри зірка опублікував у ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу на відео переможець "Голос країни" Сергій Лазановський розіграв сценку, де мама попереджає, що болітиме живіт, якщо стрибатиме. Наприкінці відео у зірки нібито захворів живіт.

"А що говорила ваша мама?", - написав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голос країни" Сергію Лазановському:

"Я так завжди сину кажу, відповідь така сама). І результат звичайно теж",

"чому так смішно і шоковано) одночасно побачити вас у перуці",

"Бідна моя дитино, обіймаю Вас!".

Варто зазначити, що переможець "Голос країни" Сергій Лазановський – відомий український артист. Зірка був на шоу у команді Наді Дорофєєвої та зміг здобути тріумф. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка зайнялася організацією благодійних концертів.

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