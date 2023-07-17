Україна здригнулася від нових вибухів, внаслідок яких є постраждалі і загиблі.

Чергові трагічні новини прийшли з Херсонщини, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.

За словами правоохоронців, у селі Трифонівка прогримів вибух, внаслідок якого постраждали діти 8 і 10 років. Як з’ясувалось, вибухнув гранатомет, який діти знайшли на вулиці.

Ще один страшний вибух стався у Херсоні. Там загинув 59-річний чоловік, який у власному гаражі розбирав снаряд. У якись момент він вибухнув.

Також в поліції Херсонщини розповіли про наслідки нових атак з боку окупантів - під ударами перебували громади Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Мирні населені пункти ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА.

З авіації російська армія атакувала смт Козацьке, село Микільське та село Зміївка.

В результаті ударів у Микільському пошкоджено нежитловий 5-поверховий будинок, у Зміївці внаслідок вибухів пошкоджено територію фермерського господарства, зруйновані три будинки, загинула 72-річна жінка та поранено 42-річного чоловіка.

У селищі Веселе ворог скинув боєприпас з дрону на житлові квартали - поранення отримав 60-річний місцевий житель. У селищі Розлив внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей - 54-річна жінка та 49-річний чоловік.

Не припиняє ворог гатити і по житловим кварталам Херсона - пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі у центрі міста, мікрорайоні Корабел та прибережних районах.

Дніпровський район окупанти накрили артилерійським вогнем та з РСЗВ.

«Внаслідок вибухів снарядів сталися загоряння 5 будинків, за медичною допомогою звернулися 3 людей віком від 74 до 82 років, у всіх невротичні реакції», - розповіли правоохоронці.

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