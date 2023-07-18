Телеведуча Маша Єфросиніна була запрошена як журналістка на саміт НАТО. Але не всі українці були захоплені цим і помітили проблему у зірки, передає "Люкс ФМ".

"Цього тижня одна з найважливіших подій - це саміт НАТО у Вільнюсі. Але як це стосується шоу-бізнесу, запитаєте ви? Просто туди запросили відому телеведучу Машу Єфросинину як журналістку. Телеведуча, звичайно, поділилася закуліссям і показала, як усе відбувається. , свою студію і як бере інтерв'ю.І більше того, я вам так скажу, вона змусила мене особисто позаздрити.Бо вона запостила фото з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.Дуже красивий такий чоловік, імпозантний і таке інше.Але шанувальники не прем'єр Канади, а сама Маша Єфросиніна. Ось вони, посипалися коментарі, що вистачить уже худнути", - розповіла провідна Катя Сташко.

Як зазначили на "Люкс ФМ", Маша Єфросиніна вже неодноразово говорила, що має комплекси стосовно фігури і вона боролася з нею. Але вже зараз у своєму віці зірка виглядає так круто, як ніколи раніше. Українці у коментарях вирішили оцінити фігуру Маші Єфросініної:

"Маша дуже красива, виглядає круто, зараз красивіше ніж у юності",

"Якщо вона так виглядає, тому що відправляє їжу в унітаз щоразу, як вона говорила, це не ок".

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