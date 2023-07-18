Відома співачка Олена Омаргалієва зізналася, за що побила Володимира Дантеса. Про це зірка розповіла в інтерв'ю Тані Лі.

"Колись я про це розповідала, але це було дуже давно з Володимиром Дантесом, колись я його потягала за волосся. Це було ще до Дорофєєвої. У нас була сварка, він мене не знав, я його не знала і він що -то там, це було в Харкові, щось сказав і я його така сюди за волосся. І ось так ми познайомилися", - розповіла співачка про знайомство з Володимиром Дантесом.

Варто зазначити, Володимир Дантес – відомий український співак, який торік розлучився з Надією Дорофєєвою. А після цього його колишня дружина почала стосунки з другом родини Михайлом Кацуріним, за якого днями вийшла заміж. Володимир Дантес теж не став відставати і почав стосунки з колишньою дружиною нового чоловіка Наді – Дашею Кацуріною.

Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно зірка презентувала свій хіт "Дівчинка Оля" українською мовою.

"Дівчина Оля багато разів рятувала мене, і я думаю багатьох із вас, хто чув її тоді, хто ріс на цій пісні, кому вона дуже подобається. І я вважаю, що вона не повинна зникати", - написав Володимир Дантес.

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