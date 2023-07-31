На цей раз популярна співачка Настя Каменських вирішила висловитися про останні події в країні.

Цього разу Каменських вирішила висловитися, що останніми днями агресивні дії ворога призвели до значних руйнувань у містах України та позбавлення життів невинних людей. Внаслідок обстрілу Дніпра було знищено три адміністративні будівлі, три житлові будинки, а сім автомобілів отримали пошкодження, розповідає Настя Каменських в Інстаграм.

Місто Суми також постраждало від ударів, які призвели до руйнування навчального закладу, будівлі школи та пошкодження двох гуртожитків. Нещасний інцидент торкнувся кількох багатоповерхових будинків і забрав життя двох невинних людей, а 20 людей отримали поранення, ділиться Каменських.

У цей непростий період українська фехтувальник Ольга Харлан продемонструвала неймовірну рішучість і перемогла російську суперницю з рахунком 15:7 на Чемпіонаті світу. Але після поєдинку Ольга відмовилася потиснути руку супротивниці, оскільки це була для неї спроба змусити висловити повагу до російського прапора, додала Каменських. Це рішення призвело до дискваліфікації спортсменки, але підкреслило її самовідданість та принциповість.

"У цей важкий час ми боремося за мир і спокій. А наші люди залишаються прикладом гідності та принциповості. Ми разом обов'язково вистоємо та переможемо" - висловилася Каменських.

До цього Потап поділився на своїй сторінці в Instagram рідкісним знімком зі свого сімейного життя. На фотографії знято його дружину, Настю Каменську, та його сина Андрія, якому вже 14 років.

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