В Міненерго розкрили обставини трагедії, яка сталася на енергетичному фронті.

Як пише Politeka.net з посиланням на Міненерго, трагедія сталася на енергетичному фронті, на Донеччині через раптовий викид вугілля та газу на шахті загинули працівники.

Нещастя сталося увечері 30 липня на ПраАТ «Шахтоуправління «Покровське».

«Стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли без вісті троє працівників, які працювали на шахті. За кілька годин під час аварійно - рятувальних робіт шахтарів було знайдено. На жаль, усі загинули», - повідомили в Міненерго.

Серед жертв - машиніст гірничих виїмкових машин ХАРІН Віталій Миколайович, прохідники ФЕДОРЕНКО Артем Олегович та НОЧКА Євген Володимирович.

«Колектив Міністерства енергетики України висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих працівників. Причини аварії встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Приватне акціонерне товариство Шахтоуправління «Покровське», раніше відоме як ВАТ Вугільна компанія «Шахта „Красноармійська-Західна № 1“» — велике гірничопромислове підприємство у Донецькій області, найбільша вугільна шахта України.

Основна область діяльності — підземне видобування кам'яного вугілля.

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