Сандра Буллок втратита кохану людину. На 58-му році життя пішов з життя коханий Сандри Буллок, фотограф Брайан Рендалл.

За словами членів його родини, Брайан Рендалл помер у суботу. У заявій йдеться, що коханий Сандри Буллок помер після трирічної боротьби з з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Брайан приховував свою хворобу, вирішив зберегти свій діагноз у таємниці.

«Ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання», - йдеться у заяві родини Брайна Рендалла.

Також родина фотографа висловила вдячність лікарям, які боролися з цією хворобою.

«І вражаючим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами, - зазначили у сім'ї Рендалл.

Члени родини Брайана звернулись до громадськості з проханням про конфіденційність.

«Наразі ми просимо про конфіденційність, щоб сумувати та змиритися з неможливістю попрощатися з Брайаном», — йдеться у заяві за підписом «Його любляча родина».

Сандра Буллок та Брайан були разом з 2015-го року. Зірка Голлівуду і фотограф познайомилися незадовго до дня народження сина Буллок, на який Рендалла запросили у якості фотографа.

Згодом Сандра Буллок і Брайан підтвердили свої стосунки. У пресі постійіно з’являлися чутки про їхнє весілля, але офіційно одружені вони не були.

Фанати Сандри Буллок захоплювалися їхньою парою.

«Коли ти щасливий з кимось, це завжди добре. У цій безперервній гонитві за щастям інстинктивна, справжня, щира, автентична любов є найважливішою складовою щастя....»,

«Така шикарна пара», «Вони виглядають дуже щасливими», - коментували шанувальники Буллок її фото з Брайаном в соцмережах.

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