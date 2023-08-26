Перед битвою поглядів, яка відбулася напередодні поєдинку з Даніелем Дюбуа, запланованого на 26 серпня, Олександр Усик розгорнув прапор із надписом «Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди».

Як розповіли в пресслужбі МВС, свої підписи на цьому прапорі залишили воїни 11-го прикордонного загону, а також інших підрозділів Сил оборони України, які захищають Бахмут.

Крім того, нещодавно Олександр Усик отримав у подарунок від оборонців Бахмута унікальну ікону.

Коли боксер приїздив до прикордонників Львівського загону, бійці вирішили в незвичайний спосіб подякувати йому за підтримку. На їх прохання художник Олександр Клименко створив для Усика унікальну ікону з зображенням Божої Матері на дошках з-під ящика від боєприпасів, якими бійці гатили по російським окупантам на Бахмутському напрямку.

Раніше український боксер Олександр Усик у саркастичній формі розповів про плани після закінчення спортивної кар'єри, заявивши, що балотуватиметься у президенти.

"Далі піду в крузервейт, знову стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу та піду балотуватися в президенти", - заявив Олександр Усик.

На кону в поєдинку Даніелем Дюбуа стоять пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Олександр Усик.

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