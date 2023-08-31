За словами координатора групи "Інформаційний опір", полковника Збройних сил України Костянтина Машовця, на Токмацькому напрямку передові підрозділи ЗСУ взяли під контроль ключові висоти на північний схід від с.Новопрокопівка і продовжують просуватися вздовж першої позиції головного рубежу оборони противника.

Таким чином розширюючи фронт свого вклинювання між с.Роботине та с.Вербове.

«Одночасно з цим вже на першій позиції головного рубежу оборони противника у напрямку на Вербове, очевидно, передові підрозділи ЗСУ якщо і не зайняли її повністю, то, як мінімум, суттєво просунулися у цьому напрямre», - констатує військовий експерт у своєму телеграм-каналі.

Таким чином, зазначає Машовець, стає зрозуміло, що на даний момент російські окупанти не здатні зупинити розширення по фронту вклинювання передових підрозділів ЗСУ в першу позицію свого головного рубежу оборони.

Так, правий фланг 42-ї мотострілецької дивізії противника, навіть посилений підрозділами мсп, продовжує задкувати в південно-західному напрямку.

«Таким чином створюючи всі умови для обходу передовими підрозділами ЗСУ Новопрокопівського вузла оборони супротивника зі сходу. І після оволодіння передовими підрозділами ЗСУ пануючими висотами на цьому напрямку, ця ситуація навряд чи набуде найближчого часу для супротивника якогось покращення», - прогнозує військовий експерт.

Тим часом у село Вербове і на захід від нього, а це вже на першій позиції головного рубежу оборони, окупанти змушені вводити в бій, крім "штатного" 417-го окремого розвідувального батальйону частини та підрозділи, які явно призначені для використання далеко не на цій ділянці.

Ще на південний захід від цієї ділянки росіяни намагаються не допустити просування передових підрозділів ЗСУ на схід від Новопрокопівки у напрямку с.Очеретувате.

Військовий аналітик наголошує, що цей поступ означатиме «прорив ЗСУ першої позиції головного рубежу оборони противника...».

«Але, звичайно, насправді, без вирішення "проблеми Новопрокопівки" це просування навряд чи взагалі можливе. Це, до речі, розуміє і супротивник», - додає військовий аналітик.

Саме тому, за словами Машовця, окупанти намагаються за будь-яких обставин утримати село та прилеглі до нього зі сходу та заходу території та організувати постійну оборону на ділянці прориву ЗСУ.

Експерт також повідомив, що росіяни навіть спробували контратакувати у напрямку с.Роботине з південно-західного напрямку.

«Але «особливого успіху досягти вони не змогли (загальний поступ становив 200 м)...», - розповів Машовець.

Аналітик звертає увагу на дві речі – виведення командуванням супротивника в резерв (район с.Ільченкове) підрозділів 291-го мсп та оперативне розгортання на цьому напрямі частин та з'єднань 76-ї десантно-штурмової дивізії.

«Отримавши додаткові сили та засоби, він на даний момент реалізує план, пов'язаний із формуванням потужних флангових груп, за допомогою яких планує зупинити український наступ уже в зоні першої позиції свого головного рубежу оборони. Так, це район с.Копані та рубіж Новопокровки - Новофедорівка...», - попередив Машовець.

Аналітик припускає, що росіяни спробують завдати флангових ударів українській ударній тактичній групі, яка зараз наступає між Новопрокопівкою та Вербовим.

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