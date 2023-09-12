Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів про чергову зраду від співачки та телеведучої українського походження Регіни Тодоренко, яка прославилася завдяки шоу "Орел і решка".

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує ще одна неймовірна україночка Регіна Тодоренко. Регіша тепер веде програму про подорожі на одному з каналів параші. Називається ця передача "Руссо-експрессо". Формат, до речі, дуже нагадує "Орел і Решка", але в принципі росіянам не звикати щось у когось красти", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін відзначив, що на заставці цього проекту Тодоренко перетворилася на справжню патріотку рф.

"На фото подивіться, як вона щасливо позує у червоній шапці-ушанці і тримає валізу з назвами міст росії. А веде вона цю програму з недоспіваком і недокоміком Тимуром Родрігесом.

І тут, друзі, у вас може виникнути запитання: от навіщо я розповідаю про цих чмонь. Я вам відповім: я вважаю, що ми маємо пам'ятати тих, хто плює нам прямо в обличчя своєї поведінкою, щоб після перемоги, не дай боже, не прийняти їх до себе назад", — наголосив Слава Дьомін.

Раніше Слава Дьомін відзначив Регіну Тодоренко ганебним званням "чмоня тижня" за те, що поки росіяни обстрілювали її рідну Одесу, артистка веселилася і випустила аудіоспектакль для російських дітей, який озвучували путіністи Валерія і Кіркоров.

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