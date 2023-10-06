Українській захисник розповів про важку ситуацію під Бахмутом.

Згідно з офіційними даними, які опублікував Генштаб ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

«Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах», - розповіли в Генштабі.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку українські захисники мали успіх східніше Андріївки Донецької області.

«Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - розповіли в Генштабі деякі подробиці того, що відбувається на фронті.

У свою чергу український захисник, який веде телеграм канал «Бахмутський демон», розповіли, що російські загарбники перекинули ще більше сил.

«Зупинили поки наш рух. Але за залізницею закріплені наші позиції тримаємо», - розповів «демон».

«Боже, хлопці, тримайтесь! Ми за вами стоїмо з молитвами про вас. Тільки тримайте і тримайтесь!»,

«Бережіть себе, котики, з Божою допомогою»,

«Тримайтеся рідненькі», «Господи, допоможи»,

«Боже, захисти наших воїнів. Зруйнуй ворожі плани», - пишуть українці у соцмережах.

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