Ірина Валентинівна Венедиктова – новий глава ДБР, народний депутат від “Слуги народу” і скандальний помічник президента Володимира Зеленського.

Біографія

Народилася в Харкові 21 вересня 1978 року.

Освіта

Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ імені Каразіна (юридичний факультет).

Закінчила курси міжнародного комерційного арбітражу в Чартерному інституті арбітрів.

Має ступінь доктора юридичних наук та вчене звання професора.

Сім'я

Ірина Венедиктова складається в шлюбі з Денисом Колесніковим, який працює в українській кіберполіції. У подружньої пари є син Данило і дочка Аделіна. Як відомо, батько Ірини, Валентин Венедиктов - працює першим проректором ХНУ, має звання генерал-майора МВС.

Кар'єра

Ірина Венедиктова почала кар'єру радником в кількох юридичних організаціях. Зокрема, супроводжувала діяльність інвестиційних фондів, допомагала вирішити суперечки між компаніями, проводила аудити та реструктуризацію бізнесу, розробляла законодавчі акти. Досі є радником з аудиту у фірмі "Arbitis".

У 2005 році юриста вибрали керівником кафедри цивільного-правових дисциплін в університеті внутрішніх справ імені Каразіна в Харкові, а також головою ради за дисертацій. У 2019 році Ірина Венедиктова увійшла в команду Володимира Зеленського, як експерт у сфері реформування судової системи.

Ірина Венедиктова стала народним депутатом та прийняла присягу у Верховній Раді 29 серпня 2019 року. Пройшла до парламенту під 3-м номером у партійних списків “Слуги народу”, а потім приєдналася до однойменної фракції. Очолює Комітет правової політики. Входить в групу, що відповідає за міжпарламентські зв'язки з Великобританією.

У жовтні глава держави Володимир Зеленський представив Ірину Венедиктову, як одного з кандидатів на посаду керівника Харківської обласної адміністрації. Але 3 грудня 2019 року Рада прийняла рішення про кадрові зміни в Державному бюро розслідувань. Романа Трубу зняли з посади директора відомства. А Ірину Венедиктову затвердили в. о голови ДБР. Указ президента опублікували 27 грудня.

У Верховному суді Венедиктова стала членом науково-консультативної ради. Крім того, є арбітром у Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТППУ. Призначена віце-президентом і третейським суддею “Фонді медичного права та біоетики України”.

Ірина Венедиктова також входить в редакційний колектив юридичних видань “Приватне право” і “Медичне право”, входить в Асоціацію правників України та Всеукраїнської асоціації косметологів і аромологов.

Компромат

Як повідомляють ЗМІ, в 2017 році Ірина Венедиктова намагалася потрапити в цивільний касаційний суд у складі Верховного суду. Але провалилася на конкурсі і вилетіла. Вона не змогла набрати мінімальну кількість балів за підсумками письмового тестування та практичного завдання.

25 лютого Ірина Венедиктова побувала в Брюсселі разом з Володимиром Зеленським. Радниця тоді заявила, “що курс України на Євросоюз і НАТО внесли в преамбулу, в той час як насправді це регламентували в тілі Конституції”. Крім того, як зазначили аналітики, вона зробила “правові помилки і у виступі, який готувала заздалегідь, переплутала слова "ратифікувати" і "імплементувати", заявила про відсутність в Україні закону про референдум з 2012 року (коли він діяв до 2018 року) і намір встановити в країні "пряме народовладдя", поняття якого суперечить Конституції”.

Журналісти розкритикували її виступ і відзначили некомпетентність супутниці Зеленського: “як доктор і професор юридичних наук, Венедиктова мала б розуміти всі ці аспекти”.

Як свідчить система YouControl, народний депутат заснувала фірму, але не вказав її у своїй декларації: “Ірина Венедиктова «забула» згадати в декларації, що разом зі своїм чоловіком і батьком заснувала громадську організацію «Харківський правовий центр»”. Зараз, за даними журналістів, організацією керує депутат Харківської міської ради Топчій Олексій.

“Цікаво, що співпрацює з представником Харківської міськради Венедиктова з 2012 року. Крім того, Олексій Топчій є наближеним до Геннадія Кернеса, оскільки з 2013 року він виконував обов'язки помічника Харківського міського голови”, - передають джерела.

ЗМІ вказують та інші зв'язки Венедиктової з Кернесом. За деякою інформацією, мер Харкова допоміг її чоловікові влаштувати кар'єру: “тісний зв'язок Кернеса і Венедиктової тягнеться ще з тих часів, коли Геннадій Адольфович лобіював призначення чоловіка Ірини Валентинівни – Колесника Дениса на різні керівні посади в органах внутрішніх справ”. До того ж, за даними джерел, “Геннадій Адольфович познайомив Ірину Валентинівну з Черепинским Олександром Юхимовичем, який під час президентства Порошенко був «смотрящим» від групи «Коненко-Грановського»”.

Декларація

Ірина Венедиктова першу електронну подала декларацію за 2015 рік, як працівник Верховного суду. Вона вказала у звітності, що має офісне приміщення в Харкові загальною (150 кв. м), яке купила в тому ж році. І паркувальним місцем. Венедиктова задекларувала нерухомість своїх родичів у селищі міського типу Високий під Харковом. А саме: ділянка землі в 1500 і житловий будинок в 387,5 квадратів. Обидва об'єкти куплені в 2014 році. Крім того, Ірина Валентинівна зазначила дві пари брендових годин: Rolex за 100 тисяч гривень, а також Hublot за 115 тисяч гривень.

За підсумками 2018 року Венедіктова Ірина зазначила, що у її родини є тільки один автомобіль - Porsche Cayenne, випущений в 2013 році. Варто відзначити, що в 2015 році автопарк був набагато більшим. Тільки самій судді належали три машини: згаданий Porsche, ВАЗ 21213 і Hyundai Accent.

В 2018 році сумарний дохід Ірини Венедиктової склав 403 404 гривні. З них 193 206 гривень вона заробила в університеті. Ще 144 021 гривень їй виплатили гонорарами. Решта - заробітна плата на роботі за сумісництвом, банківські відсотки та дохід від здачі приміщень в оренду. Чоловік, Денис Колесников, отримав тільки зарплату в розмірі 186 908 гривень.

У звіті Венедіктова Ірина зазначила, що накопичила 550 тисяч гривень і 20 тисяч доларів готівкою, а також 32 541 гривень і 5347 євро на банківських рахунках. У чоловіка збереглося така ж сума в доларах і 250 тисяч гривень готівкою. Крім того, Ірина Венедиктова задекларувала власну торгову марку.

Посилання

Сторінка Ірини Венедиктової "Фейсбук".