25 січня шостий президент України Володимир Зеленський зазначає 42-й день народження, і першим його привітав колега з Білорусі Олександр Лукашенко

У вітальній промові він серед іншого висловив сподівання на подальше поглиблення дружби двох народів і пообіцяв сприяти процвітанню України, передає Politeka з посиланням на прес-службу Лукашенка.

Крім цього білоруський лідер згадав про ІІ Форум регіонів Білорусії та України, що відбувся 4 жовтня 2019 року, зазначивши, що залишився дуже задоволений результатами зустрічі, а також тим, як на даному етапі реалізуються досягнуті під час двосторонньої зустрічі президентів домовленості.

Не обійшлося без традиційних побажань міцного здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях, миру і добра.

Таким чином Лукашенко виявився першим з глав держав, хто привітав Зеленського з днем народження.

Як відомо, всього чотири дні тому, 21 січня, сім років виповнилося синові президента Кирилу Зеленському.

Майбутній глава держави з'явився на світ 25 січня 1978 року в сім'ї математика та інженера. Кілька років він прожив у Монголії, де його батько будував гірничо-збагачувальний комбінат у місті Ерденет. Після першого класу разом з мамою Володимир повернувся в Україну.

Раніше ми писали про те, що Зеленський озвучив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу інформацію, коли закінчиться війна на сході України. За його словами, це відбудеться після того, як Росія поверне Крим і піде з Донбасу.

«...У мене відчуття, це також потрібно Росії, це також потрібно Європі, це також потрібно світу. Тому що якщо цей прецедент, він залишиться таким, що, мовляв, так і можна і це безкарно, або у таких історій немає виходу…», - пояснив він.

Нагадаємо, Зеленський і Путін несподівано налагодили контакт, в Кремлі проговорилися.

Як повідомляла Politeka, доля Донбасу вирішена, Зеленський висунув зухвалий ультиматум Путіну.

Також Politeka писала про зустріч Зеленського з Путіним, у президента привідкрили таємницю.