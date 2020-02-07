Зовнішність Юлії Тимошенко активно обговорюється в мережі

Шостого лютого під час засідання Верховної Ради стався скандал через законопроект про ринок землі, пише Рoliteka.net.

Депутати від фракції ОПЗЖ і "Батьківщини" намагалися заблокувати трибуну і президію.

Під час перепалки лідер "Батьківщини" Юлія Тимошекно не тільки зайняла місце спікера, Дмитра Разумкова, але і вирвала з його рук мікрофон. В результаті депутат поранилася, а кадри з інцидентом розлетілися по мережі.

Через день журанлист Андрій Павловський розмістив у своєму Телеграм-каналі відео, де Юлія Тимошенко дає коментар щодо зазначеної ситуації.

За словами політика, людям не потрібно звертати увагу на такі дрібні речі, мовляв краще не дивіться на них, і додала, що з її пальцем, який вона поранила, "все прекрасно".





Відзначимо, вчора не тільки обговорювався зазначений скандал, але і те, що Юлія Тимошенко нібито зробила пластичну операцію, видаливши всі зморшки.

Зокрема, депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вів у Раді листування зі своєю дружиною Яною. Пара обговорювала особисті питання, а пізніше нардеп поділився, що Юлія Тимошенко зі свіжою пластикою, і зазначив: "Гарна".

Примітно, що Олександр Кабанов входить в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. До обрання в Раду він був сценаристом студії «Квартал 95».

Раніше ми писали, що на скандальному засіданні шостого лютого депутат-кварталівець Максим Ткаченко нецензурно висловився в бік соратника Тимошенко від «Батьківщини» Олексія Кучеренка через слова про «клоунів».

Конфлікт почався з того, що нардеп звернувся до віце-спікера Руслана Стефанчука з вимогою приборкати одного зі своїх колег, який особливо активно ліз у бійку прямо з трибуни Ради.

Зокрема, Кучеренко попросив «заспокоїти цього дебіла бородатого». Так слово за слово і з вуст Ткаченко вилетіла фраза: «Зараз за клоуна, бл*дь, п*зди отримаєте, зрозуміли?!».

Раніше ми писали, що пізніше Дмитро Разумков відчитав депутатів, які заблокували президію

"Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше", - присоромив Разумков Юлію Тимошенко та її соратників.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

Як повідомляла Politeka, Тимошенко змінила зовнішність після скандалу з Зеленським: "взялася за старе".

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