Депутат нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська оскандалилася через звернення до президента України Володимиру Зеленському

Бурхливими обуреннями через ситуацію з водою в окупованому Криму коллаборант вибухнула у своєму Facebook, передає Politeka.net.

Зокрема, Наталія Поклонська обурилася через водну блокаду анексованого півострова і попросила Володимира Зеленського втрутитися в цю ситуацію.

"Я розумію, що в окремих недоумкуватих персонажів настає помутніння свідомості, коли нянечка забуває дати їм з ранку пігулки і випускає в інтернет. І ось орди нациков вирують: "Не можна пускати воду в Крим! Навіть за гроші!". Такі вовкулаки взагалі готові вдарити по півострову хімічною зброєю – ну, щоб позбавити не тільки води, але і повітря", – видала Поклонська порцію марення у своєму Facebook.

Депутат нелегітимної Держдуми також звинуватила Петра Порошенка в організації блокади Криму і заявила, що річка Дніпро нібито належить як Україні, так і Росії.

"Зараз можуть відбутися зрушення в усуненні водної блокади Криму – шукають способи домовитися. Адже Петро Порошенко перекрив Північно-Кримський канал і позбавив півострів води – хотів тут концтабір влаштувати, щоб ми померли від спраги. Гітлер на тому світі потирає долоньки, захоплюючись жорстокістю. Перекриття Північно-Кримського каналу є злочином... Я звертаюся до Зеленського. Цю дамбу потрібно зруйнувати, як Берлінську стіну. Покажіть, що ви президент для людей, а не для орків і тролів з "СС-2.0", - резюмувала Поклонська у своїй публікації.

"Крим забрали і ще хочуть воду, може і електрику вам? Крим в Україну, потім вода і все інше. А вас Наташа у в'язницю як зрадника Батьківщини", "Вода? Каміння з неба вже мало?", "Наталі чогось дуже не вистачає, всі ознаки на обличчя", "А як щодо каналізаційних стоків та фекалій? Ви разбавите їх камінням з неба додасте зайву хромосому і приправите руським міром і будете із задоволенням пити!)", "Які села затоплюють? Ти хвора на голову)))", - жартують користувачі в коментарях під постом Наталії Поклонської.

Раніше ми розповідали про те, що Наталя Поклонська видала нові фейки про Україну. Екс-"прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що в Україні їй винесли смертний вирок, а також додала, що нібито під Києвом можуть з'явитися газові камери, а під Донецьком – табори.

"І ці тварини ще будуть нам щось говорити про більшовиків і "червоний терор"? Дай вам волю – ви б переплюнули 37-й рік зі всієї "ежовщиной"! Прямо під Києвом спорудили б нові газові камери, а під Донецьком відкрили б ГУЛАГи. І річка крові розлилася б по Україні новим Дніпром", - написала одіозна депутат.

До всього іншого, пособниця окупантів образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.

Як повідомляла Politeka, скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну: "Борг перед дідами".

Також Politeka писала, що Поклонська поплатилася за невдалий підкат Зеленського.