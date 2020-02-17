Після Мюнхенської конференції несподівана небезпека прийшла до України з боку Європи, яка вперто штовхає нашу країну в обійми Росії

Таку думку висловив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, передає «Україна».

За його словами, зараз Європі нічим стримувати наступ Путіна, і вона стоїть перед складним вибором – «або зміцнювати НАТО і перетворювати Україну на форпост європейської безпеки, але свариться з путінською Росією, або здавати Кремлю Україну».

«Те, що раніше вимагав Кремль щодо України - сумнівний, гібридний мир в обмін на здачу окупованих територій Криму і Донбасу, тепер застосовується до всієї Європі. Під ефективним шантажем Путіна Європа намагається, на кілька років, виторгувати собі спокій за рахунок здачі України. Це називається "обміняти світ на території", придбати тимчасову і формальну європейську безпеку в обмін на втрату України для майбутнього Європи», - зазначає Небоженко.

Експерт додав, що існує дві стратегії «європейського зради» України.

Перша стратегія полягає в перетворенні України в російський форпост, загрозливий НАТО - це повільне і методичне удушення країни, серія принципових політичних поступок української влади Кремлю під тиском Європи.

«Ця стратегія буде реалізовуватися під гаслом - неважливо під ким виявиться Україна, під путінською Росією чи Європою. Тут буде застосовується віяло тактик, від "нарізання скибочками" України до тактики "повільного варення жаби". В результаті – набуття ідентичності України "вічної жертви" і повне бездушність, байдужість українського суспільства перед обличчям смертельної небезпеки», - зазначив політолог.

Друга стратегія, за словами Небоженка, це жорстке "кромсание" країни, брутальний розділ України "по живому", попри протести українців.

«Швидкий розкол країни на кілька частин, поки українці не отямилися від ганьби і поразки. Адже Кремль впевнений, що українці завжди "повільно думають і повільно їдуть" на відміну від росіян, які "повільно запрягають, але швидко їдуть". Правда, не завжди в ту сторону», - підсумував він.

Нагадаємо, щорічна Мюнхенська конференція з безпеки проходила з 14 по 16 лютого в Німеччині. У ній взяли участь понад 500 делегатів з усього світу.

Зазначимо, під час конференції був прийнятий план з 12 кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Його підготували з участю організатора Мюнхенській конференції Вольфганга Ішингера, експертами Європейської мережі лідерства, Російського ради з міжнародної політики та Ініціативи щодо скорочення ядерної загрози.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський осоромився в Мюнхені, розсміявся весь зал: "Я не можу без...".

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