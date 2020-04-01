Глава Офісу президента Андрій Єрмак ризикує залишитися без високої посади

Про це, посилаючись на свої джерела, інформує Telegram-канал Легітимний.

Як стверджують інсайдери, на тлі скандалу, в якому засвітився рідний брат Андрія Єрмака, керівник Офісу президента став дуже токсичним.

Андрей Ермак

"В Офісі Президента почали замислюватися про «наступника». Зеленський поки це питання не розглядав, але хтось старанно намагається «вкласти» у голову Президенту цю думку. Проти Єрмака навіть в ОП створилася прихована ситуативна коаліція", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини зараз

Зміна карантину, безкоштовна земля для українців і розворот в обмінниках – головне за ніч

Квітень різко увірвався в Україну, погода одразу ж покаже характер: слушну прогноз

Бред Пітт, Джонні Депп і інші зірки, які спотворили себе до невпізнання: показові фото

Клієнти Приватбанку не можуть зняти гроші з рахунків: що відбувається, офіційна заява
Показати ще

Також відомо, що Андрій Єрмак через гучний скандал поки може забути про перезавантаження Офісу президента.

"Андрій Єрмак зараз дуже злий, адже він тільки зміцнився в кріслі Глави Офісу Президента і хотів почати перезавантаження всього ОП. Зараз Єрмак про це може забути і буде намагатися втриматися в кріслі", - резюмували в Легітимному.

Раніше ми розповідали про те, що нардеп з "Слуги народу" Гео Лерос розкрив злочинну схему брата Андрія Єрмака.

За словами парламентарія, брат глави Офісу президента  обговорює питання призначення на різні державні посади в обмін на грошову "винагороду".

"Відео докази, як Єрмак через свого брата барыжит державними посадами, впроваджує свою програму в правоохоронні структури і оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі", - додав Гео Лерос, публікуючи скандальні кадри.

Нагадаємо, розкол у команді Зеленського, соратник президента видав скандальну правду

А ще Politeka писала, що у Зеленського здивували зізнанням про звільнення Богдана

Також Politeka повідомляла, що яку "бомбу" залишив Богдан Єрмаку і Зеленському перед відставкою