Глава Офісу президента Андрій Єрмак ризикує залишитися без високої посади

Про це, посилаючись на свої джерела, інформує Telegram-канал Легітимний.

Як стверджують інсайдери, на тлі скандалу, в якому засвітився рідний брат Андрія Єрмака, керівник Офісу президента став дуже токсичним.

"В Офісі Президента почали замислюватися про «наступника». Зеленський поки це питання не розглядав, але хтось старанно намагається «вкласти» у голову Президенту цю думку. Проти Єрмака навіть в ОП створилася прихована ситуативна коаліція", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Андрій Єрмак через гучний скандал поки може забути про перезавантаження Офісу президента.

"Андрій Єрмак зараз дуже злий, адже він тільки зміцнився в кріслі Глави Офісу Президента і хотів почати перезавантаження всього ОП. Зараз Єрмак про це може забути і буде намагатися втриматися в кріслі", - резюмували в Легітимному.

Раніше ми розповідали про те, що нардеп з "Слуги народу" Гео Лерос розкрив злочинну схему брата Андрія Єрмака.

За словами парламентарія, брат глави Офісу президента обговорює питання призначення на різні державні посади в обмін на грошову "винагороду".

"Відео докази, як Єрмак через свого брата барыжит державними посадами, впроваджує свою програму в правоохоронні структури і оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі", - додав Гео Лерос, публікуючи скандальні кадри.

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