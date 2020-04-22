Побіжний президент України Віктор Янукович – найбільша і найтрагічніша помилка українського народу



Таку думку озвучив колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Він упевнений, що поведінка Януковича обернулося для України національною катастрофою небачених масштабів.

«Я переконаний в тому, що Віктор Федорович – сама велика і сама трагічна помилка українського народу за всю історію. На жаль, високу ціну за цю помилку буде платити ще не одне покоління українців. Поведінка Януковича обернулося для України національною катастрофою небачених масштабів, і ця катастрофа була створеним втікачем-президентом буквально на порожньому місці, з нічого", - зазначив він.

Крім того, Олійник впевнений, що Україна могла і уникнути втрати Криму і конфлікту на Донбасі якби Янукович не втік.

"Якби не боягузлива втеча Януковича у найскладніший для України момент, не було б ні втрати Криму, ні братовбивчої війни на Донбасі, ні розграбованої держави і доведеного до відчаю народу", - запевняє колишній регіонал.

За його словами, Янукович міг стати порятунком для українців.

"Віктор Федорович мав усі можливості і повноваження, щоб уберегти країну від падіння в прірву", - зазначив він.



Крім того, екс-регіонал упевнений, що "Янукович не повинен залишитися безкарним".

Варто відзначити, що колишній народний депутат України є постійним гостем пропагандистських програм на російському телебаченні і ділиться своїм "експертним" думкою по Україні.

Під час одного їх ефірів, він заявив, що безвізовий режим ввели з метою примусового вивезення українців до Європи і розкритикував українську владу.

Нагадаємо, батько "русского мира" запропонував Україні продати території.

Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.

Також Politeka писала, що батько "русского мира " публічно пригрозив українцям, скандальну заяву.