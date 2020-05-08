Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав за місяць майже в два рази більше, ніж президент Володимир Зеленський

Як повідомляють «Українські новини» з посиланням на секретаріат Кабінету міністрів.

Так, за квітень Денис Шмигаль заробив 47,230 гривень. Його посадовий оклад становить 53 412 гривень, а витрати – 2 889 гривень.

Уточнимо, що відповідно до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», з заробітної плати Шмагаля було отсчитано 9 072 гривень.

А ось сума утриманих податків становить 9 209 гривень. На руки Шмигаль отримав 38 020 гривень.

Нагадаємо, озвучені зарплати, які отримує «еліта» українського парламенту. Суми стартують від 44 тисяч. Про це йдеться в документі з апарату Верховної Ради.

Так, зарплата голови парламенту Дмитра Разумкова за квітень склала 47,2 тисяч гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 47,2 тисяч гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45 тисяч гривень.

Разумков за квітень отримав 47 230 гривень зарплати.

Уточнимо, що президент Зеленський за березень отримав 28 тисяч гривень. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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