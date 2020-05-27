Стали відомі нові подробиці про стан українського політика Геннадія Москаля, якому стало погано у прямому ефірі одного з телеканалів

Москаль відчув себе погано прямо в прямому ефірі телеканалу Newsone, передає Politeka.net. Він відповідав на запитання телеведучих, як раптом замовк і став хилитися вниз. Ведучі відразу ж дали команду помічникам про те, що гостю стало погано. У ЗМІ відразу ж припустили, що у Москаля міг статися інсульт. Пізніше журналістка каналу повідомила, що політика забрала швидка.

Через деякий час сам політик розповів, що з ним сталося. У коментарі журналісту Віталію Глаголу він зізнався, що його відкачували прямо за лаштунками. Москаль зазначив, що йому стало погано через тиск, який різко впав через зміни погоди.

«Через перепади температури тиск різко впав. У мене в таких випадках і ноги як ватяні, ходжу, як п'яний. Ці дні щось жахливе з погодою робиться», - заявив Москаль.

За словами політика, зараз він перебуває вдома, йому вже краще. Він пояснив, що є метеозалежною людиною, тому з ним і трапилася така біда.

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