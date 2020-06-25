В мережі розповіли, скільки коштує бюджету утримання колишнього президента України Віктора Ющенка

Як передає Politeka.net, відповідну інформацію опублікував блогер Михайло Шнайдер.

"Друзі, а ви знали, що Віктор Ющенко - єдиний колишній президент України, якого повністю утримує Держава. Щорічно з бюджету, а точніше з наших з вами кишень, йому виплачується... близько 400 тисяч гривень", - зазначив блогер.

Крім того, він підкреслив, що це не єдині "бонуси" для екс-президента України.

"Ющенко належить держдача у "Конча-Заспі". Також йому оплачується два автомобіля, утримання двох помічників і радника. Щорічне утримання одного колишнього президента, нам обходиться майже у мільйон гривень", - розповів він.

Варто відзначити, що згідно з місячним звітів про виконання держбюджету України, витрати на обслуговування і організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України Володимира Зеленського та його Офісу за перші п'ять місяців 2019 року склали 325,3 млн грн.

Через п'ять місяців сума використаних коштів склала 678,4 млн грн (1,8 млрд руб.).

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