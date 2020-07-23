Володимир Зеленський під час візиту на Донбас розповів про те, як ВСУ повинні реагувати на обстріл бойовиків

23 липня президент України разом з президентом Швейарии Симонеттой Соммаруга прибув з робочим візитом на Донбас. Серед іншого він розповів про те, що угода про повну і всеосяжну припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей. Відзначимо, що раніше ця угода була досягнута в Тристоронній контактній групі, в якій бере участь і Росія.



Крім того, в ході брифінгу у Станиці Луганській президент уточнив, що з українського боку ніхто не очікує, що українські бійці не будуть відповідати на обстріл з боку російських окупантів.

«Коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тому не потрібно тут щось шукати, якийсь зради», - заявив Зеленський.

У свою чергу, глава Міноборони Андрій Таран підкреслив, що угода, підписана 22 липня, дійсно може призвести до припинення вогню. Однак він також зауважив, що українська сторона не буде чекати, поки будуть вбивати бійців ВСУ.

«Ніхто не буде чекати, поки нас будуть вбивати. Існує стаття 51 статуту ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Документ, який був узгоджений вчора, і дає можливість усім показати свою політичну волю», - підкреслив міністр.

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