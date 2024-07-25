До того, як Дональд Трамп став президентом, він так любив Камалу Гарріс, що двічі давав гроші на її передвиборчу кампанію.

Десять років тому, коли колишній президент Дональд Трамп і віце-президент Камала Гарріс ще не змагалися за президентський пост, Трамп підтримав її, пожертвувавши 6000 доларів на її кампанію. Гарріс розпочала свою кар'єру в політиці в Каліфорнії як генеральний прокурор у січні 2011 року.

У вересні 2011 року Дональд Трамп зробив першу пожертву в розмірі 5000 доларів на кампанію Камали Гарріс, а в лютому 2013 року вніс ще 1000 доларів, згідно з документами штату. Згідно з публікаціями Sacramento Bee, його дочка Іванка також пожертвувала 2000 доларів на виборчу кампанію Гарріс у 2014 році.

Представник Трампа, Стівен Чунг, відкинув ці пожертви, заявивши, що на той момент "президент Трамп був глобальним бізнесменом і зналий у виграші у грі з корумпованими політиками, такими як Камала Гарріс". Він додав, що Трамп тепер зосереджується на виведенні таких "продажних політиків" з посад.

Пожертви від Дональда Трампа також здійснювались у той час, коли він знаходився під судовим тиском у зв'язку з колективним позовом студентів проти Трампового університету за обвинуваченням у маніпуляціях. Офіс Камали Гарріс ніколи не займався жодними заходами щодо цієї організації; представники Гарріс заявили тоді, що пожертви не мали жодного відношення до цієї справи.

Джерело: NYTimes.

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