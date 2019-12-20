49-річний Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, приголомшив своєю накачаної фігурою, убивши наповал користувачів мережі

Як передає Politeka.net, бодібілдер і стриптизер, який виступає під сценічним псевднимом Тарзан, поділився пікантним знімком у своєму мікроблозі в Instagram, показавши неймовірну гору м'язів. Глушко постав з голим торсом в одних джинсах, які, до речі, артист трохи приспустив, щоб дозволити прихильникам розгледіти частину його "п'ятої точки".

На обличчі Тарзана загадкова біла маска з рогами. І, щоб надати образу ще більше тваринної реалістичності, артист навіть зобразив щось на зразок оскалу.

Коментуютчі не змогли залишитися осторонь від побаченого, настільки вражаючий кадр. Здебільшого користувачі мережі засипали артиста компліментами, але знайшлися й ті, яким відверто кажучи такий перебір з м'язами не за смаком.

"Жах...🙉🙉"

"А ви досягніть своїх результатів!"

"Повторіть кентавра😁"

"Пам'ятаю пам'ятаю, як махали типо гривою😆"

"Що за соління в бутилці?😂Ну а виглядаєте годно👍"

"Ось це звірюка)))"

"Де пупок?"

"Не впізнаю вас в гримі🥂 гірський олень?"

"Я аж збільшила фото!😍😍😍"

"Тіло настільки сильно накачано що лякає...не натурально виглядає на нього й дивитися не хочеться .... що б на мужика був схожий а не на купу м'язів ....А ТАК ВІН ДУЖЕ КЛАСНИЙ ВЕСЕЛИЙ ЦІКАВИЙ ....АЛЕ ЖИРОЧКУ Б ТРОХИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОСТІ ТА ПРИРОДНОСТІ .......І ВЗАГАЛІ ВОГОНЬ ))))))"

Раніше ми повідомляли, Тарзан здивував знімком афіші для свого шоу. На ньому він позує знову ж таки з голим торсом, але на цей раз акцент не на "звіриному". Ззаду артиста розкрилися білі ангельські крила.

Раніше ми писали про те, що "зарослий" Тарзан розсмішив мережу. Так, на борту літака Глушко не придумав нічого кращого, як начесати наперед своє довге світле волосся, щоб повністю ними прикрити обличчя, і почати гавкати. В кадрі Тарзан коментує, що почав перетворюватися на собаку.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Тарзан змінився до невпізнання, Наташа Корольова не стрималася: «отвратной видовище».