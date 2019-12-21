Українська фігуристка, фіналістка шоу "Танці з зірками", Анна Різатдінова, звернулася до підписників з питанням

Текст свого повідомлення зірка підкріпила красивим фото, пише Рoliteka.net.

Гимнаска постала в білосніжному вбранні з глибоким декольте, яке вигідно підкреслювало її пишні груди. Ганна посміхалася, дивлячись в камеру, і доторкнувшись пальцями до щоки і підборіддя.

Макіяж з блискітками, елегантний ланцюжок з хрестиком і прибране волосся - зробили образ зірки ще більш бездоганним.

"Які плани на Новий рік ?) Все вже придбали квитки на головне новорічне свято", - поцікавилася Різатдінова у підписників.

За годину пост артистки зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Красуня😎", "Яка граннааа", "Дуже красива і що цінно від природи, це зараз рідкість 😍❤️", "Симпатюлька😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, за результатами глядацького голосування Анна Різатдінова посіла друге місце на шоу "Танці з зірками", хоча члени журі були впевнені, що зірка заслужила більшого. Так, Влад Яма сказав, що актриса Ксенія Мішина виграла завдяки акторській грі і прихильницям її партнера Євгена Кота. Хоча Різатдінова могла виграти по праву, адже дуже добре танцювала.

Раніше ми писали, що нещодавно фігуристка була в спортивному, обтягуючому костюмі і кросівках.

Увагу підписників привернуло те, що Різатдінова розтягнулася стоячи в шпагаті - дівчина підняла ногу вище своєї голови.

"Всякий раз, коли ви відчуваєте себе погано, просто пам'ятайте, що #cocacola продавала тільки 25 пляшок в перший рік", - написала Анна.

Нагадаємо також, що Ганна позувала в блакитному платті, що відкриває її красиву спинку, а поясок ідеально підкреслив її тонку талію

Ганна яскраво посміхається і виглядає щасливою.

"Під Новий рік мрії збуваються ✨!...", - написала вона.

Лише за 15 хвилин пост зірки отримав понад 1000 лайків та коментарів.

"Красуня", "Снігуронька просто нереальна", "найкрасивіша снігуронька", "Красуня🔥😍", "Дуже гарне фото", "Дуже гарно", "Просто вау", - написали користувачі мережі.

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