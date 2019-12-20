Співачка похвалилася не тільки пікантним образом, але ще й важливою нагородою

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників особистим знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз співачка похвалилася не тільки пікантним образом, але ще й важливою нагородою. На своїй сторінці у Инстаграмі зірка показала нагороду, яку отримала за свій кліп. Співачка позувала у фіолетово-чорному вбранні без бретелей що, підкреслює її та груди.

"Я неймовірно щаслива, що вам подобається моя пісня Elefante. Спасибі каналу "Україна" за нагороду "Краща пісня року 2019". Вітаю всіх з наступаючими новорічними святами і бажаю, щоб всі ваші мрії gigante здійснилися!", - написала Настя.

Шанувальники активно почали обговорювати не тільки вигляд співачки, але ще і її нагороду.

Також на своїй сторінці в розділі Сторі зірка показала себе в незвичайному і блискучому образі. Артистка опублікувала фото, на якому позує в чорному платті з глибоким декольте і об'ємними рукавами, виконаними з сітки. Доповнила свій образ Настя великої прозорої маскою в тон сукні, що закриває практично все обличчя. Також на її обличчі яскравий макіяж.

В такому образі зірка вирішила відвідати вечірки «Ніч химер» разом зі своїм чоловіком.

У цілому вбрання справив враження на багатьох, адже вона присвятила ідеальною фігурою в оригінальному сукня з прозорими вставками чорного кольору з відкритими плечима від бренду своєї кращої подруги, дизайнера Анни Завгородньої-Андрійчук.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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