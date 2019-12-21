Українська співачка Тіна Кароль і дочка президента Америки Іванка Трамп з'явилися на публіці в однакових вбраннях

днями співачка Тіна Кароль опублікувала нове фото в соцмережі, на якому постала в елегантному твідовому костюмі від Dolce & Gabbana. Свій аутфит Тіна Кароль доповнила коричневими туфлями-човниками з сріблястим декором, повідомляє Сьогодні.

Примітно, що в такому ж костюмі від Dolce & Gabbana 12 грудня на саміт з'явилася дочка президента США Іванка Трамп. Єдина відмінність – костюм складався з жакета і штанів, а у Тіни – з спідниці і жакета. Варто відзначити, що обидві знаменитості виглядали елегантно і вигідно підкреслили свої стрункі фігури.

Примітно, що в такому ж костюмі від Dolce & Gabbana 12 грудня на саміт з'явилася дочка президента США Іванка Трамп. Єдина відмінність – костюм складався з жакета і штанів, а у Тіни – з спідниці і жакета. Варто відзначити, що обидві дівчата виглядали приголомшливо у вбранні від знаменитого бренду, вигідно підкресливши свої принади.

Нагадаємо, що популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильною і чуттєвій фотосесії в новому іміджі. Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

В цей раз співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду. У такому вбранні - чорній сукні з глибоким декольте, Тіна прийшла на презентацію власних парфумів.

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