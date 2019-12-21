Дочку Олі Полякової показала яскраве відео з ванною

Дочка Олі Полякової Маша показала ефектні кадри у ванній. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram дівчинки.

На опублікованих кадрах Маша Полякова красується бровами у ванній. Вона наклала на обличчя ефект маски з серцями на щоках.

Так, вона з'явилася в кадрі без макіяжу і без одягу, а на відео у розділі Stories видно тільки плечі дівчинки, золотий ланцюжок на шиї і мокре волосся.

«Прямо зараз я у ванній і я пальчиком мокрим зробила собі брови. Подивіться, як це красиво. Я просто не можу», – каже вона відео.

Маша зробила вигляд, що облизує палець, щоб намочити собі брови і зробити модну «мокру» укладання.

Як повідомлялося раніше, Маша Полякова примудряється пристойно заробляти в мережі, деякі з прихильників сміються, мовляв, «скоро маму наздожене». Але не це головне – фанатів зіркової сім'ї турбують, в першу чергу, зовнішні перетворення знаменитостей.

Нагадаємо, що Маша Полякова показала у своєму мікро-блозі неоткровенное, але стильне виразне фото. Кадр, очевидно, студійний, дівчина на фото відображена в модному светрі, з розпущеним волоссям – головною прикрасою кадру – стала промениста посмішка юної селебріті.

Деякі з передплатників дівчинки відзначають, що та дуже схожа на матір – у порівнянні фізіології з точністю стверджувати не будемо, а от схоже, що в манері привертати увагу публіки Маша Полякова своєї зоряної матері не поступається:

«Скажіть а у вас є кохана людина ?», - дівчинка підписала фото.

Передплатники Марії, як зазвичай, активні:

«Ти дуже гарна дівчинка»

«Красоточка!!!!»

«Якщо ти зробиш манікюр буде набагато краще»

«Кап*ц відразу навіть і не зрозумів, що це ти, круто виглядаєш»

«Ти з кожним днем кращим і кращим!!! Неймовірна!!!»

Нагадаємо, Полякова похвалилася талантом дочки, мережа вибухнула.

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