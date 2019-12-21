Чоловік легендарної російської співачки Алли Пугачової «засвітився» з іншою

Як повідомляє Politeka, знімки він сам опублікував в Instagram.

«Новорічна прем'єра! Скоро! На YouTube-каналі «Настя Івлєєва». Це буде щось з чимось», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Івлєєва й Галкін разом вечеряють, в той час, як у кімнату заходить сама Пугачова.

«А що ти так хвилюєшся, я знаю Настю», - каже вона Максимові.

Уточнимо, що користувачі мережі відреагували на опубліковані кадри по-різному.

«Навіть сумно. Ех, Максиме, ціну ви собі не знаєте», «це круто», «ого!», «чекаємо з нетерпінням!», «Бомба буде, чекаємо», «будемо чекати», «Чергова дурниця. І стара Пугачова там. Вона не дасть нам спокою. Обіцяла не виступати до 80 років. Знову сбрехала», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, образився на негативний коментар під фото, який йому залишив один з фоловерів в соцмережі. Галкін, бачте, "принц", а хтось посмів дизлайкнуть. У своєму мікроблозі в Instagram комік поділився знімком, на якому з'явився в костюмі і білій сорочці на тлі розкішного інтер'єру, під стати палацам. Кадр так і пашить багатством і успіхом.

"Вчора повернувся додому, весь такий при параді, сфотался, але запізно було виставляти, а от сьогодні запив. А то скажете, що я тільки в треніках фотаюсь, а ось піди ж ти - принц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - підписав фото Галкін.

Самовдоволення артиста не всім припало до вподоби. Один з фоловерів написав у коментарях слово "дизлайк", за що тут же отримав відповідь від Галкіна у вигляді нецензурної образи "су*а".

У цілому коментують з сарказмом поставилися до "прынцу". А деякі і зовсім відкрито зізналися, що спочатку замилувалися шикарною дверима, на тлі якої знявся Максим, а не їм самим.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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