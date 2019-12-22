Анна Сєдокова розповіла, куди вони вирушили разом з коханою

Відома співачка Анна Сєдокова показала милий знімок на якому позувала зі своїм коханим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сєдокова зараз щаслива у стосунках з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммой. Він грає за російські "Хімки".

Закохані останнім часом частенько діляться загальними знімками, а також зізнаються в коханні під ними, пишуть милі послання один одному і розповідають, де вони проводять час.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравим кадром на якому з'явилася разом зі своєю коханою людиною. Парочка щасливо посміхається на камеру. Яніс міцно обнімає Анну, а вона поклавши голову на його плече слегка жмуриться.

Співачка обрала для прогулянки яскраві штани помаранчевого кольору і толстовку бежевого. А Яніс обрав потерті джинси, футболку білого відтінку і кросівки в тон.

"Погода похмура, а ми веселі, бо їдемо на оглядини в наш вже рідний притулок для собак. Веземо подарунки та ласощі від нас і моїх друзів, які замість квітів, приносили конвертики з грошима, на які ми вже зробили багато добрих справ❤️", - написала Анна Сєдокова.

Крім того, вона поцікавилася у користувачів мережі чи привезуть вони додому собаку:

"Ваші ставки? Ми повернемося додому з собакою або без?"

Користувачі мережі не змогли залишити парочку без компліментів, а також припустили чи повернеться парочка з собакою.

"Обожнюю Вас ще й за допомогу притулкам та безпритульним тваринам! ❤️❤️❤️", "Напевно заберете собі дівчинку собачку", "З собачкою ❤️ такі класні👍🏻 😍дуже рада за вас🙌🏻❤️", "Які молодці !!!! 👏👏👏".

Також раніше повідомлялося, що популярна російська співачка українського походження Анна Седокова похвалилася формами в леопардовому вбранні.